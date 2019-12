Saint Maud, l'inquietante trailer del nuovo horror targato A24

A24 ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Saint Maud, promettente film horror diretto dalla regista esordiente Rose Glass che è stato presentato alla scorsa edizione del Toronto International Film Festival.

La pellicola vede come protagonista Maud (Morfydd Clark), "un'infermiera da poco assunta in uno ospizio che vuole salvare a tutti i costi l'anima della sua moribonda paziente. Delle forze sinistre e un passato peccaminoso, però, minacciano di mettere fine alla sua chiamata divina" si legge nella sinossi diffusa da IndieWire. Potete trovare il trailer in alto.

Saint Maud si è fanno notare lo scorso ottobre quando la giuria del British Film Institute guidata da Danny Boyle ha insignito la Glass con un premio speciale da 50.000 sterline. Il regista di Trainspotting ha affermato che la regista è "una narratrice intensa e dal talento straordinario," descrivendo il film come "sconvolgente e intrigante."

Con Hereditary e Midsommar, A24 - che ha recentemente dominato le nomination agli Independent Spirit Awards - ha trasformato rapidamente il regista esordiente Ari Aster in uno dei nomi di punta del panorama horror cinematografico mondiale, e la stessa cosa è capitata per Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse). Per scoprire se la casa di distribuzione ha di nuovo fatto centro non ci resta che attendere l'arrivo di Saint Mad, la cui uscita nelle sale americane è prevista per la primavera 2020. Per altri approfondimenti leggete la nostra recensione di Midsommar.