Saint Maud: ecco l'inquietante trailer del film horror a tema religioso

Saint Maud è ormai prossimo all'uscita: il film dell'esordiente Rose Glass sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a spaventare gli spettatori e gettarli in uno stato d'ansia dal quale è difficile uscire. Un obiettivo non facile da centrare al giorno d'oggi.

L'atmosfera però sembra essere perfetta: è quella di un horror che vira prepotentemente verso i territori dei più riusciti thriller psicologici. Con il primo trailer di Saint Maud avevamo avuto modo di entrare in contatto con le forze oscure che perseguitano la protagonista, ed ora capiamo ancora meglio la trama del film.

A quanto pare ci saranno due linee narrative. Nel presente, la protagonista deve accudire una donna in una casa di cura. Nel passato di Maud c'è però qualcosa di oscuro che non l'ha ancora abbandonata e sicuramente scopriremo di cosa si tratta. È chiaro che non sia disposta a rinunciare alla propria fede, una devozione che vive in modo viscerale, anche attraverso l'autolesionismo.

Come è possibile notare dalle citazioni che appaiono durante il trailer, il film è stato ben accolto dalla critica , che non ha mancato di elogiare il talento della regista. Saint Maud arriverà in America il 3 aprile, mentre ancora non è stata annunciata una data di uscita italiana. Sarà distribuito da A24, già famosa per Midsommar il villaggio dei dannati, un horror atipico che ha convinto il pubblico.