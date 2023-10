Sahara, Matthew McConaughey sostituì il succo di mela con della tequila!

Nel 2005 arrivava al cinema Sahara, pellicola con protagonisti Penelope Cruz, Matthew McConaughey e Steve Zahn. Il racconto vede una dottoressa che, dopo aver scoperto le origini di una epidemia decise di affidarsi a due cercatori di tesori per raggiungere Mali, vero luogo in cui si trovava il virus.

Il grande cast si muove in una commedia d'avventura che gioca sulle assurdità dei diversi personaggi e delle varie vicissitudini che sono costretti ad affrontare. La pellicola fu vittima di diversi scandali che videro Sahara coinvolto in alcuni problemi riguardo la mano d'opera a basso costo e lo sfruttamento causato dalla pellicola. Non è raro che succedano cose del genere sui set, soprattutto quando sono ambientati in paesi appartenenti alla zona africana.

Uno dei trucchi più utilizzati nel cinema è la sostituzione di bevande alcoliche con succhi di frutta in modo che gli attori riescano a recitare le scene più volte senza ubriacarsi. Uno dei liquidi più utilizzati per fare questa sostituzione è il succo di mela. La sua densità e il suo colore, infatti, ricorda moltissimi alcolici. Pare, invece, che Matthew McCounaghey, non fosse particolarmente contento della scelta, decidendo, all'ultimo secondo senza che nessuno vedesse, di sostituire nuovamente il succo di mela con la tequila.

