Tutta la saga di Shrek in tv e in streaming: come vedere i film del mitico orco verde

In attesa delle prossime novità sull'annunciato Shrek 5, segnaliamo a tutti i fan del mitico orco verde di Dreamworks Animation che tutto il franchise di Shrek sta per tornare in onda in televisione e in streaming.

In occasione della prima tv de Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio, infatti, vi informiamo che da lunedì 4 a venerdì 8 settembre si accende SKY CINEMA SHREK, con tutti i film del franchise dedicato al simpatico orco verde, inclusi quelli dedicati al Gatto con gli Stivali di Antonio Banderas.

La saga si apre nel 2001 con il primo memorabile Shrek, capolavoro che ha rivoluzionato il mondo delle favole e che ha vinto il primo Oscar per il miglior film d'animazione: il film racconta la storia di un orco verde, scorbutico ma dal cuore buono, che deve liberare la principessa Fiona, segregata in un castello, che gli farà battere il cuore. Il divertimento continua con il secondo capitolo campione d’incassi, Shrek 2, nel quale Shrek e Fiona devono affrontare le ire dei genitori di lei, poco propensi ad accettare un "mostro" come genero. Nel capitolo successivo Shrek Terzo nel regno di Molto Molto Lontano è morto il re e bisogna trovare il cugino di Fiona, Arthur, erede del trono per linea di successione. L'orco verde, insieme agli amici Ciuchino e Gatto con gli Stivali, parte alla sua ricerca, ma una sorpresa li attende. Il quarto e ad oggi ultimo capitolo della saga d'animazione, Shrek E Vissero Felici e Contenti, vede Shrek alle prese con i problemi di un padre di famiglia e una forte nostalgia dei vecchi tempi: complice la trappola che gli tende il nano Tremotino, l’orco finirà per vivere un’altra avventura indimenticabile.

Come detto nella collection è incluso anche Il Gatto con gli Stivali, primo capitolo della rocambolesca saga d'animazione che vede protagonista il personaggio reso famoso dalla saga di Shrek. In questa divertente avventura l’amicizia fra il beffardo Gatto con gli Stivali e Humpty Dumpty si rompe in seguito a una rapina finita male, ma il destino li riunisce sulla strada verso la famigerata Oca dalle uova d’oro.

