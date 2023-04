Me contro Te, la saga di Rocky e la serie di Superman: home video Warner Bros aprile 2023

Nel mese di aprile 2023 grazie a Warner Bros Italia arriveranno tantissime novità per il mercato home-video, da nuovi film da poco arrivati nelle sale ad esclusivi box set e special edition di alcuni grandi classici del passato, dalla saga di Rocky Balboa al franchise di Superman.

A partire da giovedì 20 aprile, arriverà Me Contro Te Il Film – Missione Giungla, la quarta avventura dei Me Contro Te, disponibile finalmente in DVD e in una speciale edizione DVD con gadget portachiavi: all’interno diversi contenuti speciali incluso un backstage imperdibile per i fan di Lui e Sofì; inoltre, in arrivo anche lo speciale cofanetto 4 film collection che conterrà al suo interno le quattro imperdibili avventure cinematografiche dei Me Contro Te.

Arriva in DVD anche il nuovo film d'animazione Mummie – A spasso nel tempo, il lungometraggio della Warner Bros. Pictures diretto del regista spagnolo Juan Jesús García Galocha. Il film segue le divertenti avventure di tre mummie che vivono in una città sotterranea segreta celata nell’antico Egitto. Attraverso una serie di sfortunati eventi, le mummie si ritrovano nell’odierna Londra e intraprendono uno stravagante ed esilarante viaggio alla ricerca di un vecchio anello appartenente alla Famiglia Reale.

Come ultima novità, infine, sempre a partire da giovedì 20 aprile sarà inoltre disponibile in DVD e Blu-ray l'acclamato Magic Mike – The Last Dance di Steven Soderbergh, terzo capitolo della saga con protagonista Channing Tatum nel ruolo di Mike Lane e Salma Hayek Pinault. Tra i contenuti speciali la featurette ‘Magic Mike’s New Moves’ e un’inedita scena eliminata.

Per finire, grandi sorprese dal passato: nel mese di aprile infatti Warner propone anche i quattro film della gloriosa saga di Rocky Balboa con protagonista Sylvester Stallone nel ruolo dell’iconico pugile, con l’esclusiva versione di Rocky IV che conterrà anche al suo interno ROCKY vs. DRAGO: THE ULTIMATE DIRECTOR’S CUT, il quarto film della saga in una speciale edizione con tre minuti extra, scene inedite e combattimenti ancora più intensi. Come se non bastasse, ora Warner Bros. compie 100 anni e festeggia l’85° anniversario del suo più grande supereroe, Superman, con "Superman 5 Film Collection": un nuovissimo cofanetto in 4K Ultra HD contenente i cinque amatissimi film con protagonista Christopher Reeve. Il cofanetto, che riproduce l’iconica fortezza della solitudine, racchiude numerosi contenuti speciali, dagli spot televisivi al dietro le quinte, oltre a diversi gadget come il primo numero della collana a fumetti Superman ’78 e un libretto fotografico.

Un'offerta ricchissima da parte di Warner Bros per questo mese, che soddisferà i bisogni di tutti i collezionisti d'Italia...svuotando i loro portafogli!