La saga di Pirati dei Caraibi torna in tv: ecco quando potremo rivedere Jack Sparrow

Dopo il successo di Harry Potter su Italia 1, iniziativa che sembra aver convinto particolarmente il pubblico italiano, è tempo di tornare ad imbarcarci sulla Perla Nera: tutta la saga di Pirati dei Caraibi verrà infatti trasmessa su Canale 5.

Si comincerà giovedì 2 aprile con La maledizione della prima luna, il primo capitolo che sancì l'inizio di un franchise divertente e affascinante. Con il film abbiamo assistito alla prima comparsa in assoluto dell'eccentrico pirata interpretato da Johnny Depp, sulle cui stravaganti avventure si basa l'intera saga.

La trilogia diretta da Gore Verbinski prosegue poi con La maledizione del forziere fantasma (2006) e Ai confini del mondo (2007). Conclusasi la storia romantica tra Will Turner (Orlando Bloom) ed Elizabeth Swan (Keira Knightley), ritroviamo Jack con Oltre i confini del mare (2011) e l'ultimo episodio uscito La vendetta di Salazar (2017), che ha visto la partecipazione di Javier Bardem.

Nel cast dei vari film anche Penélope Cruz (Angelica Teach), Geoffry Rush (Capitan Barbossa) e persino Keith Richards, che ha avuto modo di interpretare il padre di Jack in diverse brevi apparizioni.

Niente di meglio per passare le serate in questo periodo di quarantena. Appuntamento quindi al 2 aprile ore 21:30 su Canale 5. I più appassionati possono rendere il tutto ancora più suggestivo imitando la famiglia americana che ha ricreato l'attrazione Disneyland de I Pirati dei Caraibi in casa.