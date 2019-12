La fine della Saga nel nuovo spot tv ufficiale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

A due giorni dall'arrivo nelle sale dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, la LucasFilm e la Disney hanno pubblicato online una serie di spot tv ufficiali dedicati alla conclusione dell'epica saga fantascientifica, tra cui questo adrenalinico che mi mostriamo nella news, intitolato brevemente "Voices".

Nel filmato c'è anche qualche frame inedito del film scritto e diretto da J.J. Abrams. Inizia con Rey (Daisy Ridley) in piedi davanti a quello che sembra essere il Millennium Falcon in fiamme e continua poi con Poe Dameron (Oscar Isaac) a bordo del suo X-Wing urlare a squarcia gola durante una gigantesca battaglia aerea, quella dove sono coinvolti anche gli Incrociatori Imperiali e dove compiono i Red Stormtrooper con tanto di jet pack integrato nelle corazze, che è poi una delle novità di questo ultimo film.



E alla fine sentiamo ancora una volta la voce di Ian McDiarmid nei panni dell'Imperatore Palpatine dire: "Questa sarà l'ultimo atto nella storia degli Skywalker". Una promesso che sta probabilmente facendo a Rey, una volta arrivata al suo cospetto, ma di questo non possiamo essere completamente sicuri.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker vede nel cast anche Adam Driver, John Boyega e Naomi Ackie, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 18 dicembre. Vi lasciamo allo speciale dedicato alla fine di Star Wars e alla nostra intervista con Chewbecca.