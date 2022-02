La saga di Non aprite quella porta è un disastro a livello di timeline: ma c'è un motivo

Il trailer di Non aprite quella porta ha anticipato la nuova sanguinaria avventura di Leatherface, in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix questa settimana: ma per il vostro bene vi consigliamo di non provare a dare un ordine agli eventi della famosa saga horror.

Forse saprete che la continuità ferrea non è esattamente il punto centrale delle saghe horror nate tra gli anni '70 e gli anni '80, ma quella di Non aprite quella porta fa un po' storia a sé: ad esempio, la famiglia di cannibali di Leatherface non è quasi mai la stessa di film in film, addirittura può cambiare completamente da un capitolo all'altro (come avviene tra The Texas Chainsaw Massacre 2 a Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre 3) per poi ripartire da zero senza colpo ferire (The Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation, ovvero il quarto episodio della saga), magari aggiungendo al mix anche inspiegabili salti temporali.

Il motivo principale per cui la sequenza temporale del franchise di Non aprite quella porta è così fratturata è che i diritti sulla proprietà sono passati di mano in mano così tante volte nel corso degli anni che quasi ogni nuovo film veniva realizzato da un team creativo completamente diverso rispetto a quello che aveva curato il capitolo precedente: solo una volta lo stesso regista ha diretto due Non aprite quella porta (Tobe Hooper, con i primi due film della serie) e solo due volte la stessa società di produzione ha realizzato più di un film. Insomma, con così tante direzioni diverse prese nel corso del tempo, non c'è da stupirsi che le cose siano diventate così sconnesse a livello narrativo.

Non aprite quella porta di Netflix, comprato dallo streamer dopo essere stato prodotto dalla Legendary Pictures, proverà a fare tabula rasa di questa confusione, dato che sarà un sequel diretto del film originale e ignorerà tutti i successivi. La data d'uscita è fissata per il 18 febbraio.