La saga di John Wick sarebbe perfetta per un videogioco: ecco perché

Di tie-in dagli ultimi film in sala era pieno qualche anno fa il mondo videoludico, prassi andata poi via via scemando con il calare della qualità e del gradimento degli utenti. Chi non sarebbe curioso, però, di vedere oggi un videogioco tratto da una saga cult come quella di John Wick?

Stando a quanto si legge sui social i fan della serie di film con Keanu Reeves sarebbero tutt'altro che contrari ad un'operazione del genere: qualcuno, su Reddit, ha addirittura elencato le caratteristiche della saga che la renderebbero perfetta da trasporre in videogioco.

Prendiamo il modo in cui il nostro John incontra e combatte i suoi nemici, ad esempio: un'infinita progressione di nemici anonimi piuttosto deboli che conduce poi ad uno scontro finale simile in tutto e per tutto ad una boss fight, esattamente come accade in ogni gioco action che si rispetti.

In secondo luogo c'è la mancanza di dialogo durante le scene d'azione: le chiacchiere, in John Wick, sono ridotte all'osso e si consumano soltanto in quei rari momenti in cui il nostro eroe non è intento a massacrare di botte una nuova ondata di nemici.

Last but not least il modo in cui il protagonista sembra rimettersi in sesto dopo i combattimenti: un recupero di forze e salute che collima perfettamente con quello che accade in tanti giochi d'azione o di ruolo, quando basta riposare un po' per ritrovarsi con la salute al massimo.

Insomma, c'è davvero bisogno di aggiungere altro? Il mondo chiede un videogioco su John Wick, e chissà che la richiesta non venga accolta prima o dopo! Alcuni mesi fa, intanto, Keanu Reeves ha iniziato gli allenamenti per John Wick 4; per qualcuno, inoltre, la saga di John Wick rappresenta i 5 stadi del dolore.