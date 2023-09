'La saga di Harry Potter è in pausa': ecco cosa ha detto il regista David Yates

Tutti i film di Harry Potter sono su Sky e NOW, ma in vista dei futuri appuntamenti con il franchise creato da JK Rowling il regista David Yates ha avuto modo di parlare della saga che, più di tutti, ha contribuito a portare sul grande schermo.

Autore di tutti i film del franchise da Harry Potter e L'ordine della Fenice a Animali Fantastici e I segreti di Silente, David Yates non ha escluso la possibilità di tornare a lavorare nel mondo di Harry Potter, quando in queste ore è stato intervistato al Toronto Film Festival: "Non abbiamo avuto conversazioni al riguardo da quando è uscito l'ultimo film che abbia fatto, I segreti di Silente", ha detto Yates riguardo la possibilità di tornare nella saga per curare la regia di un altro film della serie di Harry Potter, aggiungendo: "L'idea generale è quella di lasciare la saga di Harry Potter in pausa, per il momento, e rivederci più avanti per discuterne. Mai dire mai, comunque".

I commenti di David Yates sul futuro della saga di Harry Potter arrivano a pochi giorni dalle recenti dichiarazioni del ceo di Warner Bros Discovery David Zaslav, secondo il quale la major ha intenzione di utilizzare al meglio Harry Potter, DC e Il signore degli anelli, tre franchise di punta dell'azienda il cui potenziale, però, secondo il dirigente negli ultimi anni è stato 'sprecato'. Come di certo saprete, a questo proposito Warner Bros ha annunciato ufficialmente la serie tv remake di Harry Potter, con HBO che adatterà tutti i sette libri di JK Rowling in sette stagioni per il piccolo schermo, con un nuovo cast e una storia il più possibile fedele ai romanzi originali.

Dopo il flop al box office di Animali Fantastici e I segreti di Silente, al momento non si hanno notizie per un eventuale nuovo film della saga cinematografica, dunque rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.