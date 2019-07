La saga di Halloween non terminerà con Halloween Ends, parola di Danny McBride

Nei giorni scorsi la Blumhouse ha annunciato Halloween Kills e Halloween Ends, secondo e terzo capitolo della nuova trilogia di Halloween scritta da Danny McBride e diretta da David Gordon Green.

I due film saranno girati back-to-back, con Kills in uscita ad ottobre 2020 ed Ends previsto per ottobre 2021: in particolare quest'ultimo, come si evince anche dal titolo, porterà a compimento la saga creata da McBride e Gordon Green, che come sappiamo ha ignorato tutti i film di Halloween usciti in precedenza facendo riferimento esclusivamente all'opera originale di John Carpenter.

In una recente intervista, comunque, i due autori hanno chiarito che i due sequel concluderanno solo la storia di Michael Myers e Laurie Strode, e non metteranno fine al franchise, in totale arrivato a undici film (tredici quando i prossimi due saranno entrambi disponibili). Nelle parole di McBride e Gordon Green:

"Penso che non finirà, non voglio che finisca con i nostri prossimi due film" ha detto McBride. "Secondo me Michael Myers è un personaggio talmente iconico, c’è qualcosa di molto semplice nel modo in cui spaventa che lo rende adatto a ogni generazione. Penso che adesso sia il momento giusto per questa versione. Sono sicuro che tra dieci anni ci sarà un altro gruppo di pazzoidi convinti di avere la risposta alla domanda: 'cosa dovrebbe fare ora Michael Myers?'".

Green, dal canto suo, è stato più perentorio: “L'unica cosa che so è che Halloween Ends sarà il mio ultimo film della saga.”