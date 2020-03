La saga di Alien, Carrie e altro ancora nella programmazione di Rai4 per la quarantena

La quarantena forzata causa coronavirus costringerà gli italiani a casa per un po' di tempo, durante il quale film e serie TV potranno sicuramente essere una valida compagnia. La Rai lo sa ed ha pensato di adempiere al proprio dovere di servizio pubblico approntando una programmazione apposita per questo periodo di sacrificio.

Ad esserne maggiormente coinvolta sarà Rai4, rete che, tra quelle della nostra TV di Stato, è quella che più è abituata ad ospitare prodotti del genere. In un comunicato, dunque, la Rai ha spiegato quella che sarà la programmazione del canale per i prossimi giorni, lanciando anche lo slogan "#iorestoacasa e Rai4 rimane con me".

Ogni mercoledì andranno quindi in onda i film del ciclo Thriller in Europe, che comprenderà The Ones Below - I Nuovi Vicini (David Farr, 2015) il 18 marzo, Il Regno (Rodrigo Sorogoyen, 2018) il 25 marzo e La Truffa del Secolo (Oliver Marchal, 2018), tutti alle 21.20. Venerdì 20 marzo, sempre alle 21.20, vedremo invece Bullet Head (Paul Solet, 2017), thriller con Antonio Banderas, Adrien Brody e John Malkovic.

La domenica sarà invece il turno degli ultimi film del Ciclo Possession: il 15 marzo alle 21.20 vedremo Poltergeist (Gil Kenan, 2015), mentre il 22 marzo allo stesso orario il ciclo si concluderà con La Vedova Winchester (Michael e Peter Spierig, 2018). Anche la serata del 16 marzo sarà all'insegna del cinema horror, con il remake di Carrie - Lo Sguardo di Satana (Kimberly Peirce, 2013).

Per gli amanti della fantascienza, invece Rai4 trasmetterà l'intero ciclo di Alien: si parte con Prometheus (Ridley Scott, 2012) alle 21.20 di martedì 24 marzo, per poi proseguire con la director's cut di Alien (Ridley Scott, 1979). Ogni martedì andrà quindi in onda un film della saga, da Aliens: Scontro Finale ad Alien vs Predator, passando per Alien 3 e Alien: La Clonazione. Il 31 marzo andrà invece in onda l'ultimo capitolo della serie, l'Alien: Covenant del 2017.