SAG Awards, tutti i vincitori: Gli Oscar 2022 si sono appena fatti più imprevedibili!

Mentre continuano le polemiche per l'esclusione di otto categorie dalla premiazione live degli Oscar 2022, nella notte sono stati assegnati gli ambiti Screen Actors Guild Awards, uno dei premi più importanti in chiave Academy Awards.

La serata, come al solito ricca di sorprese, ha gettato un'ombra cupissima sul futuro di The Power of Dog, il western di Jane Campion e Netflix che è alla guida degli Oscar con 12 nomination: il film con Benedict Cumberbatch, infatti, è arrivato col maggior numero di candidature anche ai SAG, dai quali però è andato via a mani vuote. Se The Power of the Dog dovesse perdere agli Oscar guarderemo a questa serata come il grande punto di svolta della stagione dei premi, anche se Jane Campion e Netflix possono trovare conforto nel fatto che la statuetta principale dei SAG non sia andata al principale contender degli Academy Awards, ovvero Belfast.

Tra i due litiganti ha infatti goduto il terzo, CODA: il film di Apple non diventa automaticamente il favorito per il Best Picture degli Oscar (solo 12 dei precedenti 26 vincitori dell'ensemble SAG hanno vinto poi miglior film agli Oscar) ma con questa vittoria - che va ad aggiungersi ai premi del pubblico e della giuria al Sundance Film 2021 - si mette 'in scia' dimostrandosi un avversario da non sottovalutare.

Qui sotto tutti i vincitori:

Migliore attore protagonista

Will Smith – Una famiglia vincente: King Richard

Javier Bardem - A proposito dei Ricardo

Benedict Cumberbatch - Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick... BOOM!

Denzel Washington - Macbeth (The Tragedy of Macbeth)

Migliore attrice protagonista

Jessica Chastain - Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman - La figlia oscura

Lady Gaga - House of Gucci

Jennifer Hudson - Respect

Nicole Kidman - A proposito dei Ricardo

Migliore attore non protagonista

Troy Kotsur - I segni del cuore (CODA)

Ben Affleck - Il bar delle grandi speranze

Bradley Cooper - Licorice Pizza

Jared Leto – House of Gucci

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

Migliore attrice non protagonista

Ariana DeBose – West Side Story

Caitríona Balfe - Belfast

Cate Blanchett - La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Kirsten Dunst – ll potere del cane

Ruth Negga - Due donne - Passing

Miglior cast cinematografico

I segni del cuore (CODA)

Belfast

Don't Look Up

House of Gucci

Una famiglia vincente - King Richard

Migliori controfigure cinematografiche

No Time to Die

Black Widow

Dune

Matrix Resurrections

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

Per altre letture scoprite 9 western nominati agli Oscar prima de Il potere del cane.