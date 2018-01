SAG Awards: trionfa il cast di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

Nuovo importante riconoscimento in vista degli Oscar per, film dicon, che allo Shrine Auditorium di Los Angeles questa notte si è aggiudicato diversi, premi annualmente assegnati dalla, il sindacato statunitense degli attori.

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri si è aggiudicato il premio al miglior cast, alla miglior attrice protagonista per Frances McDormand e al miglior attore non protagonista a Sam Rockwell. Altra fondamentale tappa verso l'Oscar per Gary Oldman che si aggiudica il premio al miglior attore protagonista grazie all'interpretazione di Winston Churchill ne L'ora più buia di Joe Wright mentre Allison Janney ha sbaragliato la concorrenza con il riconoscimento come miglior attrice non protagonista per il ruolo dell'algida e severa madre di Tonya Harding (Margot Robbie) in I, Tonya di Craig Gillespie.

Ecco la lista dei premiati:



- OUTSTANDING PERFORMANCE BY A CAST IN A MOTION PICTURE



Tre Manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh



- OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A LEADING ROLE, MOTION PICTURE



Frances McDormand, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri



- OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A LEADING ROLE, MOTION PICTURE



Gary Oldman, L'ora più buia



- OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE, MOTION PICTURE



Sam Rockwell, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

- OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE, MOTION PICTURE



Allison Janney, I, Tonya

- OUTSTANDING ACTION PERFORMANCE BY A STUNT ENSEMBLE IN A MOTION PICTURE



Wonder Woman



Le premiazioni della Screen Actors Guild arriva in seguito a quelle dei PGA Awards, i Producers Guild Awards, riconoscimenti ai migliori membri produttivi in ambito cinematografico e televisivo.