SAG Awards: Joaquin Phoenix ringrazia Heath Ledger dopo la vittoria per Joker

Come saprete questa notte sono stati assegnati i SAG Awards, i premi del sindacato attori, e ancora una volta Joaquin Phoenix si è portato a casa la statuetta per il miglior attore protagonista per il suo lavoro in Joker.

Durante il suo discorso di ringraziamento, una volta accettato il premio, Phoenix ha voluto spendere parole di affetto verso l'amico Heath Ledger, amato interprete dello stesso personaggio ne Il cavaliere oscuro, per il quale gli fu assegnato l'Oscar postumo. "Sono qui in piedi sulle spalle del mio attore preferito Heath Ledger", ha detto Phoenix al pubblico presente alla manifestazione.

Quello di Phoenix è solo l'ultimo di una serie di omaggi al compianto attore australiano, dopo che anche lo stesso film, Joker, lo aveva citato nella scena in cui il protagonista vede una donna anziana tra gli ospiti del programma che sembra essere entusiasta della sua presenza e la bacia inaspettatamente prima di sedersi. Ai tempi della presentazione alla stampa di Il cavaliere oscuro, infatti, uscito nelle sale nel 2008, e prima della sua prematura scomparsa, Heath Ledger fu interrotto durante un'intervista da una fan che era incredibilmente entusiasta d'incontrarlo. Dopo averla sentita emettere un suono di gioia (facendo sobbalzare l'attore) Ledger le si avvicinò e le stampò un bacio sulle labbra, facendo 'svenire' la donna dall'incredulità.

Più recentemente, anche Aaron Eckhart ha paragonato il lavoro di Phoenix a quello di Ledger: "Penso che Heath e Joaquin abbiano mostrato la strada", ha detto Eckhart. "Hanno mostrato la strada per il loro ritratto realistico, per come si sono spinti fino in fondo alla loro anima. Questo è quello che hanno fatto questi due ragazzi e penso che il pubblico lo apprezzi di più".

Intanto, alla 26ma edizione degli Screen Actors Guild Awards, ha trionfato il cast di Parasite di Bong Joon-ho grazie al premio per il miglior cast d'insieme. Nelle scorse ore 1917 ha vinto il Producers Guild Award mentre l'Academy ha spiegato l'esclusione di Adam Sandler, uno dei nomi più quotati alla vigilia delle nomination agli Academy Awards.