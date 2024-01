SAG Awards, tutti i film candidati: anche stavolta è dominio Barbenheimer

Continua la stagione dei premi. Dopo aver avuto alcune risposte nella prima serata degli Emmy, è il momento di scoprire quali saranno i candidati dei SAG Awards 2024. Il sindacato degli attori ha stilato una lista di possibili vincitori tra cui spiccano, ancora una volta, i componenti dei due film che hanno dominato l’estate cinematografica.

Dopo aver parlato delle 5 grandi delusioni agli Emmy, ci troviamo già di fronte a una nuova lista di candidati che si riferiscono ai prescelti per i SAG Awards per quanto concerna il grande schermo.

Come da pronostico, a farla da padroni sono stati ancora una volta Barbie e Oppenheimer con il film di Greta Gerwig in corsa per quattro vittorie e con il biopic di Christopher Nolan presente in ben cinque categorie.

In particolare Barbie sarà candidato per il miglior cast, la migliore attrice protagonista, il miglior attore non protagonista e il miglior gruppo di stuntmen; Oppenheimer sarà tra i papabili per il miglior cast, il miglior attore protagonista, il miglior attore non protagonista, la migliore attrice non protagonista e il miglior gruppo di stuntmen.

Grande risalto anche per Killers of the Flower Moon, pronto a dire la sua e a fare da terzo incomodo tra i due film più chiacchierati del 2023 grazie a un cast assolutamente stellare e degno sicuramente di essere preso in considerazione.

Le insidie per Barbenheimer non finiscono certo con il film di Scorsese: il lavoro fatto da Emma Stone in Povere Creature! o quello fatto dalle attrici e dagli attori diretti da Blitz Bazawule in Il Colore Viola, potrebbero infatti insidiare i due grandi favoriti della vigilia.

Eccovi una lista dettagliata di tutte le nomination:

Miglior Cast

American Fiction

Barbie

Il Colore Viola

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Miglior Attore Protagonista

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Miglior Attrice Protagonista

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Carey Mulligan (Maestro)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Povere Creature!)

Miglior Attore non Protagonista

Sterling K. Brown (American Fiction)

Willem Dafoe (Povere Creature!)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Miglior Attrice non Protagonista

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (Il Colore Viola)

Penelope Cruz (Ferrari)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Miglior gruppo di stuntmen

Barbie

Guardiani della Galassia Vol.3

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Joh Wick 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning - Parte Uno

Le premiazioni avranno luogo tra poco più di un mese, il 24 febbraio 2024, e saranno trasmesse in diretta streaming da Netflix.

In attesa di capire chi riuscirà a spuntarla vi lasciamo alle parole di Ke Huy Quan durante i SAG Awards del 2023.