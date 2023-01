SAG Awards 2023, da The Fabelmans a Black Panther 2: tutte le candidature per il cinema

I premi di sindacato, negli ultimi anni, stanno acquisendo sempre più potere diventando fondamentali in vista degli Oscar più di qualsiasi altro premio collaterale. Questo coinvolge anche i SAG Awards, riconoscimento annualmente assegnato dal sindacato degli attori alle interpretazioni migliori.

La tradizione si ripete anche in questo 2023. La Screen Actors Guild of America ha reso finalmente ufficiali le cinquine candidate ad ottenere l'ambizioso premio che coinvolge, a differenze di qualsiasi altro riconoscimento, anche gli stunt che ormai da anni richiedono di diventare una categoria ufficiale anche agli Oscar. In un'annata ricca di cinema come quella appena passata e i vincitori dei Golden Globes 2023 ormai annunciati non ci resta che vedere quali attori vinceranno il premio, posizionandosi in pole position per una ipotetica vittoria agli Oscar 2023.

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”)

Hong Chau (“The Whale”)

Kerry Condon (“The Banshees of Inisherin”)

Jamie Lee Curtis (“Everything Everywhere All at Once”)

Stephanie Hsu (“Everything Everywhere All at Once”)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Paul Dano (“The Fabelmans”)

Brendan Gleeson (“The Banshees of Inisherin”)

Barry Keoghan (“The Banshees of Inisherin”)

Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”)

Eddie Redmayne (“The Good Nurse”)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Cate Blanchett (Tár”)

Viola Davis (“The Woman King”)

Ana de Armas (“Blonde”)

Danielle Deadwyler (“Till”)

Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Austin Butler (“Elvis”)

Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin”)

Brendan Fraser (“The Whale”)

Bill Nighy (“Living”)

Adam Sandler (“Hustle”)

MIGLIOR CAST

“Babylon”

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Women Talking”

MIGLIOR PERFORMANCE STUNT

“Avatar: The Way of Water”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Top Gun: Maverick”

“The Woman King”

Oltre al sindacato attori recentemente si è pronunciato anche quello dei registi. Tra i candidati dei DGA Awards ritroviamo anche Spielberg e McDonagh che sembrano essere in testa per la vittoria. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!