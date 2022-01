SAG Awards 2022, da House of Gucci a The Power of the Dog: l'elenco delle nomination

Torna in presenza la cerimonia degli Screen Actors Guild Awards 2022, il premio conferito annualmente dall'associazione che riunisce tutti gli attori del piccolo e grande schermo. Vediamo insieme l'elenco completo delle nomination rese note poco fa!

Guidano le nomination in ambito cinematografico due uscite recenti con 3 candidature a testa. Una di queste è la pellicola di Ridley Scott House of Gucci con le candidature di Lady Gaga, Jared Leto e miglior cast: la vigilia dell'uscita in sala era stata segnata da varie polemiche contro House of Gucci provenienti anche dagli eredi della stessa famiglia oggetto della rappresentazione filmica.

Ha ottenuto 3 nomination anche il film Netflix Il potere del cane rappresentato dalle candidature di Benedict Cumberbatch, Kodi Smit-McPhee e Kirsten Dunst. Il film è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Thomas Savage del 1967 e lo scorso settembre è stato presentato alla 78° Mostra del Cinema di Venezia, dove Jane Campion ha vinto il Leone d'argento per la miglior regia.

A seguire, si aggiudicano due nomination A proposito dei Ricardo, Una famiglia vincente - King Richard, Belfast e CODA - I segni del cuore, mentre Don't Look Up ottiene una sola nomination nella categoria miglior cast, nonostante Adam McKay abbia raggiunto un nuovo record di Don't Look Up su Netflix.

Di seguito, potete trovare la lista completa delle nomination agli Screen Actors Guild Awards del 2022 relative alle produzioni cinematografiche. La premiazione si terrà il 27 febbraio, quest'anno nuovamente in presenza.

Miglior attore protagonista:

Javier Bardem in A proposito dei Ricardo

Benedict Cumberbatch in Il potere del cane

Andrew Garfield in Tick, Tick... Boom

Will Smith in Una famiglia vincente - King Richard

Denzel Washington in Macbeth

Miglior attrice protagonista:

Jessica Chastain in Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman in La figlia oscura

Lady Gaga in House of Gucci

Jennifer Hudson in Respect

Nicole Kidman in A proposito dei Ricardo

Miglior attore non protagonista:

Ben Affleck in Il bar delle grandi speranze

Bradley Cooper in Licorice Pizza

Troy Kotsur in CODA - I segni del cuore

Jared Leto in House of Gucci

Kodi Smit-McPhee in Il potere del cane

Miglior attrice non protagonista:

Caitríona Balfe in Belfast

Cate Blanchett in La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Ariana DeBose in West Side Story

Kirsten Dunst in Il potere del cane

Ruth Negga in Due donne - Passing

Miglior cast:

Belfast

CODA - I segni del cuore

Don't Look Up

House of Gucci

Una famiglia vincente - King Richard

Migliori controfigure: