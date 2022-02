SAG Awards 2022: Hailee Steinfeld da favola alla cerimonia di premiazione

L'attrice è stata una delle presentatrici della serata di domenica sera. Su instagram arrivano le foto del look sfoggiato sul tappeto rosso che ha fatto impazzire i fan.

Dopo un 2021 da incorniciare, che ha visto l'attrice partecipare a numerosi progetti di successo, tra i quali ricordiamo Hawkeye, Dickinson e Arcane, la star statunitense continua a rimanere sulla cresta dell'onda.

Infatti, ieri sera si è tenuta la cerimonia di premiazione che ha decretato i vincitori degli Screen Actors Guild Awards 2022, con la Steinfeld in veste di una delle conduttrici della serata. Al termine, non poteva di certo mancare un nuovo post su Instagram, con le foto del look mozzafiato sfoggiato alla cerimonia e i ringraziamenti da parte dell'attrice, che si dice "orgogliosa di aver preso parte ad una serata così bella, piena di tanto amore, rispetto e passione".

La fama della star di Hawkeye è quindi sempre più in continua ascesa e in questo 2022 sappiamo che prenderà parte ad altri progetti. Infatti tornerà a prestare la voce a Gwen Stacy nel nuovo capitolo di Spiderman - Un nuovo universo 2, che sarà epico a detta dello sceneggiatore Rodriguez. In attesa di rivedere l'attrice e cantante statunitense, vi lasciamo alla nostra intervista escusiva ad Hailee Steinfeld per Dickinson.