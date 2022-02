Sag Awards 2022: ecco chi presenterà l'attesissima cerimonia di premiazione

Il prossimo 27 febbraio si svolgerà la cerimonia di premiazione dei SAG Awards 2022, gli ambiti premi assegnati annualmente dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione. Scopriamo dunque chi saranno i presentatori della serata.

Gli attori che rappresenteranno i loro lungometraggi nominati saranno Caitríona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill e Ciarán Hinds per Belfast; Daniel Durant, Emilia Jones, Troy Kotsur e Marlee Matlin per CODA di Apple TV+; Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio e Tyler Perry per Don't Look Updi Netflix; Lady Gaga e Jared Leto per House of Gucci; e Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton e Will Smith per King Richard della Warner Bros.

Le nomination dei SAG Awards delle scorse settimane presto troveranno un vincitore e secondo quanto riportato le star di Hamilton Lin-Manuel Miranda, Daveed Diggs e Leslie Odom Jr. apriranno la cerimonia.

Kate Winslet consegnerà il 57° SAG Life Achievement Award all'attrice Premio Oscar Helen Mirren. Il cast di presentatori includerà inoltre Alexandra Daddario, Rosario Dawson, Ross Butler, Vanessa Hudgens, e sembra che altri nomi verranno presto annunciati.

Ted Lasso e Succession dominano invece le nomination dei SAG Awards per le serie TV. Staremo a vedere chi si aggiudicherà questo ambito premio che anticipa spesso e volentieri anche la vittoria del medesimo Oscar. Quli sono le vostre previsioni?