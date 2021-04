SAG Awards 2021, tutti i vincitori: trionfano Chadwick Boseman e Il processo ai Chicago 7

La corsa agli Oscar 2021 prosegue con l'annuncio dei vincitori della 27esima edizione degli Screen Actors Guild Awards, i premi assegnati dall'associazione degli attori di Hollywood che ogni anno rappresentano uno dei più importanti indicatori per come andranno gli Academy Awards del prossimo 25 aprile.

Nello specifico, il premio al migliore cast d'insieme spesso corrisponde al premio Oscar per il miglior film (l'anno scorso per esempio andò a Parasite di Bong Joon-Ho) anche se ovviamente non si tratta di una correlazione automatica.

Quest'anno a trionfare nella categoria più ambita troviamo Il processo ai Chicago 7, pellicola Netflix diretta da Aaron Sorkin che vanta nel cast nomi altisonanti quali Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Michael Keaton, Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II, Frank Langella e Mark Rylance. Entrambi i premi per i migliori attori protagonisti sono andati invece a Ma Rainey's Black Bottom, e in particolare al compianto Chadwick Boseman (ora più che mai il favorito agli Oscar 2021) e a Viola Davis.

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) e Youn Yu-Jung (Minari) sono rispettivamente i vincitori delle categorie di miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista, mentre Wonder Woman 1984 ha portato a casa il premio come miglior cast di controfigure.

Di seguito potete trovare la lista completa di tutti i vincitori lato cinema:

Miglior cast d'insieme

“Il processo ai Chicago 7” – VINCITORE

“Da 5 Bloods - Come fratelli”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Minari”

“Una notte a Miami...”

Miglior attore protagonista

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom” – VINCITORE

Riz Ahmed, “Sound of Metal”

Anthony Hopkins, “The Father - Nulla è come sembra”

Gary Oldman, “Mank”

Steven Yeun, “Minari”

Migliore attrice protagonista

Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom” – VINCITORE

Amy Adams, “Elegia Americana”

Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

Frances McDormand, “Nomadland”

Carey Mulligan, “Una donna promettente”

Miglior attore non protagonista

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah” – VINCITORE

Sacha Baron Cohen, “Il processo ai Chicago 7”

Chadwick Boseman, “Da 5 Bloods - Come fratelli”

Jared Leto, “Fino all'ultimo indizio”

Leslie Odom Jr., “Una notte a Miami...”

Migliore attrice non protagonista

Youn Yuh-Jung, “Minari” – VINCITORE

Maria Bakalova, “Borat - Seguito di film cinema”

Glenn Close, “Elegia Americana”

Olivia Colman, “The Father”

Helena Zengel, “Notizie dal mondo”

Migliore cast di controfigure

“Wonder Woman 1984” – VINCITORE

“Da 5 Bloods - Come fratelli”

“Mulan”

“Notizie dal mondo”

“Il processo ai Chicago 7”

