SAG Awards 2020: trionfa il cast di Parasite di Bong Joon-ho

Parasite di Bong Joon-ho, è entrato nella storia grazie alla 26ma edizione degli Screen Actors Guild Awards (SAG), diventando il primo film in lingua non inglese ad aggiudicarsi il premio per il miglior cast. Il film di Bong sta ottenendo un incredibile successo in questa stagione dei premi cinematografici e si avvicina ora agli Oscar.

Per quanto riguarda le altre categorie si confermano dopo i Golden Globes anche Renée Zellweger come miglior attrice per Judy e Joaquin Phoenix come miglior attore per Joker.

Ecco l'elenco completo dei vincitori nelle categorie cinematografiche:



Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture: Parasite

Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role: Renée Zellweger (Judy)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role: Joaquin Phoenix (Joker)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role: Brad Pitt (C'era una volta a... Hollywood)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role: Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture: Avengers: Endgame



La serata di premiazione ha visto anche consegnare i premi per le categorie televisive. Nelle scorse ore 1917 ha vinto il Producers Guild Award mentre l'Academy ha spiegato l'esclusione di Adam Sandler, uno dei nomi più quotati alla vigilia delle nomination agli Academy Awards. Gli Oscar verranno consegnati in una serata ad hoc prevista per il 9 febbraio.