SAG Awards 2018: tra i nominati Cinema, Margot Robbie e Saoirse Ronan! La lista completa

Oggi vi presentiamo la lista di tutti i nominati alla ventiquattresima edizione deinella sezione Cinema. Le nomination sono state elencate ufficialmente stamattina, al Pacific Design Center’s SilverScreen Theater a West Hollywood

Oltre alle nomination, tra le quali spiccano quella di Margot Robbie per I, Tonya, Saoirse Ronan per Lady Bird, Mary J. Blige per Mudbound e Judy Dench per Victoria e Abdul, sarà consegnato il premio alla carriera allo straordinario Morgan Freeman.

"Le nomination categoria Film:

Miglior Attrice Protagonista

JUDI DENCH / Queen Victoria – “VICTORIA & ABDUL” (Focus Features)

SALLY HAWKINS / Elisa Esposito – “THE SHAPE OF WATER” (Fox Searchlight)

FRANCES McDORMAND / Mildred – “THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI” (Fox Searchlight)

MARGOT ROBBIE / Tonya Harding – “I, TONYA” (Neon)

SAOIRSE RONAN / Lady Bird McPherson – “LADY BIRD” (A24)

Miglior Attore Protagonista

TIMOTHÉE CHALAMET / Elio – “CALL ME BY YOUR NAME” (Sony Pictures Classics)

JAMES FRANCO / Tommy Wiseau – “THE DISASTER ARTIST” (A24)

DANIEL KALUUYA / Chris Washington – “GET OUT” (Universal Pictures)

GARY OLDMAN / Winston Churchill – “DARKEST HOUR” (Focus Features)

DENZEL WASHINGTON / Roman J. Israel, Esq. – “ROMAN J. ISRAEL, ESQ.” (Columbia Pictures)

Miglior Attrice non protagonista

MARY J. BLIGE / Florence Jackson – “MUDBOUND” (Netflix)

HONG CHAU / Ngoc Lan Tran – “DOWNSIZING” (Paramount Pictures)

HOLLY HUNTER / Beth – “THE BIG SICK” (Amazon Studios)

ALLISON JANNEY / LaVona Golden – “I, TONYA” (Neon)

LAURIE METCALF / Marion McPherson – “LADY BIRD” (A24)

Miglior Attore non protagonista

STEVE CARELL / Bobby Riggs – “BATTLE OF THE SEXES” (Fox Searchlight)

WILLEM DAFOE / Bobby – “THE FLORIDA PROJECT” (A24)

WOODY HARRELSON / Willoughby – “THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI” (Fox Searchlight)

RICHARD JENKINS / Giles – “THE SHAPE OF WATER” (Fox Searchlight)

SAM ROCKWELL / Dixon – “THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI” (Fox Searchlight)

Miglior Cast in performance di gruppo

THE BIG SICK (Amazon Studios)

ADEEL AKHTAR / Naveed

HOLLY HUNTER / Beth

ZOE KAZAN / Emily

ANUPAM KHER / Azmat

KUMAIL NANJIANI / Kumail

RAY ROMANO / Terry

ZENOBIA SHROFF / Sharmeen

GET OUT (Universal Pictures)

CALEB LANDRY JONES / Jeremy Armitage

DANIEL KALUUYA / Chris Washington

CATHERINE KEENER / Missy Armitage

STEPHEN ROOT / Jim Hudson

LAKEITH STANFIELD / Andrew/Logan King

BRADLEY WHITFORD / Dean Armitage

ALLISON WILLIAMS / Rose Armitage

LADY BIRD (A24)

TIMOTHÉE CHALAMET / Kyle Scheible

BEANIE FELDSTEIN / Julie Steffans

LUCAS HEDGES / Danny O’Neill

TRACY LETTS / Larry McPherson

STEPHEN McKINLEY HENDERSON / Father Leviatch

LAURIE METCALF / Marion McPherson

JORDAN RODRIGUES / Miguel McPherson

SAOIRSE RONAN / Lady Bird McPherson

ODEYA RUSH / Jenna Walton

MARIELLE SCOTT / Shelly Yuhan

LOIS SMITH / Sister Sarah Joan

MUDBOUND (Netflix)

JONATHAN BANKS / Pappy McAllan

MARY J. BLIGE / Florence Jackson

JASON CLARKE / Henry McAllan

GARRETT HEDLUND / Jamie McAllan

JASON MITCHELL / Ronsel Jackson

ROB MORGAN / Hap Jackson

CAREY MULLIGAN / Laura McAllan

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI (Fox Searchlight)

ABBIE CORNISH / Anne

PETER DINKLAGE / James

WOODY HARRELSON / Willoughby

JOHN HAWKES / Charlie

LUCAS HEDGES / Robbie

ŽELJKO IVANEK / Desk Sgt.

CALEB LANDRY JONES / Red Welby

FRANCES McDORMAND / Mildred

CLARKE PETERS / Abercrombie

SAM ROCKWELL / Dixon

SAMARA WEAVING / Penelope

Miglior gruppo Stunt

“BABY DRIVER” (TriStar Pictures and MRC)

“DUNKIRK” (Warner Bros. Pictures)

“LOGAN” (20th Century Fox)

“WAR FOR THE PLANET OF THE APES” (20th Century Fox)

“WONDER WOMAN” (Warner Bros. Pictures)

Premio speciale alla carriera, 54esima edizione SAG:

MORGAN FREEMAN"