SAG Award: Zendaya rifiuta Paul Mescal e la rete esplode

Durante la cerimonia di premiazione dei SAG Awards è andato in scena un siparietto divertente tra Zendaya e Paul Mescal: i due chiamati a premiare la migliore performance femminile in un film per la tv o in una miniserie hanno richiamato l’attenzione della rete a causa di un’incomprensione balzata agli occhi di molti.

In un tripudio di star che fa da preambolo a quella che sarà la notte degli Oscar, i SAG Award sono andati in onda nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2023 tra premiati e celebranti che hanno sfoggiato abiti eleganti e volti consoni all’occasione.



Tra le tante notizie degne di nota sicuramente il trionfo ai SAG di Everything Everywhere All at Once che si prepara al meglio alla cerimonia delle statuette in cui sarà ancora una volta protagonista.

Allo stesso modo ha fatto parlare di sé lo strano caso della passeggiata verso il palco dell’attrice Zendaya in coppia con Paul Mescal protagonisti di una piccola gaffe che non è sfuggita al pubblico più attento.

Come si può notare nel video preso dalla pagina Instagram goss.ie che lasciamo in fondo all’articolo, Mescal, nel tentativo di prendere la mano dell’interprete di MJ nella saga di Spider-Man, ha visto l’attrice ritirarsi porgendo prima il gomito e poi allontanandosi cercando di apparire il più naturale possibile.

Tra i tanti commenti sulla rete ci sono anche quelli di chi ricorda un episodio simile avvenuto tra Tom Holland e Laura Harrier.

Una specie di patto anti gelosia tra i due, vista la conferma sempre più significativa del fidanzamento tra Tom Holland e Zendaya?