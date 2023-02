SAG Award, Ke Huy Quan si emoziona durante il discorso:'Il panorama è cambiato'

Ke Huy Quan continua a mietere successi in questa stagione dei premi cinematografici e ieri sera ha fatto la storia diventando il primo attore asiatico a vincere da solo un SAG Award in quasi trent'anni. L'attore ha ritirato il premio e si è emozionato durante il discorso di ringraziamento per il riconoscimento ottenu

Quan ha elogiato l'industria hollywoodiana per aver offerto maggiori opportunità ad interpreti asiatici. L'attore ha dedicato il premio anche a tutti coloro che desideravano ardentemente un cambiamento nel settore.



"Il panorama è molto diverso rispetto a prima" ha dichiarato. Rivolgendosi alle persone che vorrebbero arrendersi alle difficoltà, la star de I Goonies e Indiana Jones ha cercato di infondere coraggio:"I riflettori un giorno potrebbero trovarvi". Sul sito potete recuperare la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once. Nel cast del lungometraggio distribuito nelle sale cinematografiche italiane da I Wonder Pictures e prodotto da A24, anche Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu.



Per il ruolo di Waymond Wang nel film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, accreditati come Daniels, Ke Huy Quan sinora ha ottenuto un Golden Globe, un Critics' Choice Award, un Gotham Independent Film Award e due SAG Award, oltre alla candidatura all'Oscar quale miglior attore non protagonista.



Recuperate tutte le candidature agli Oscar 2023, a pochi giorni dalla consegna dei premi al Dolby Theatre di Los Angeles.