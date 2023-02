SAG Award, Everything Everywhere All at Once e Michelle Yeoh entrano nella storia!

Nuova tappa della stagione dei premi negli USA ieri sera con la consegna dei SAG Award (Screen Actors Guild Awards), giunti alla ventinovesima edizione, al Fairmont Century Plaza a Century City. A dominare la scena e ad entrare nella storia sono stati il film Everything Everywhere All at Once e la star Michelle Yeoh.

Dopo una lunga e prolifica carriera internazionale, Michelle Yeoh è diventata, a 60 anni, la prima donna asiatica a vincere il premio in quasi trent'anni.



"Penso che se parlo il mio cuore esploderà" ha dichiarato Yeoh. Il trionfo dell'attrice malese è soltanto uno dei riconoscimenti ottenuti da Everything Everywhere All at Once, dopo la vittoria ai PGA; Jamie Lee Curtis ha vinto il premio per la miglior attrice supporter mentre Ke Huy Quan si è aggiudicato il premio al miglior attore non protagonista. Un altro record per la star de I Goonies perché per la prima volta nella storia un uomo asiatico ha vinto un SAG come singolo attore.



Everything Everywhere All at Once, in prima linea anche agli imminenti premi Oscar, è l'unico film della storia ad aver vinto tre SAG in tre categorie soliste dedicate agli attori. Con i riconoscimenti ottenuti ai Producers Guild Award (PGA), il film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert.



Sul nostro sito è disponibile la recensione di Everything Everywhere All at Once, con protagonisti Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan.