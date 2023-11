SAG-AFTRA temporeggia: l'ultima offerta degli studios è ancora in bilico

L'ultima proposta degli studios per far cessare gli scioperi di Hollywood non ha sortito l'effetto sperato, almeno non istantaneamente, dato che il sindacato SAG-AFTRA si è rifiutato di accettarla e sta ancora temporeggiando.

L'Hollywood Reporter cita molteplici fonti che hanno familiarità con lo stato dei negoziati secondo le quali SAG-AFTRA avrebbe respinto una clausola legata al tema dell'intelligenza artificiale inclusa proprio in quella che è stata definita come 'l'ultima offerta' degli studios: a quanto pare l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi starebbe cercando di garantirsi le scansioni AI degli artisti della Sezione F, ovvero i membri della gilda degli attori che guadagnano più del minimo previsto per i personaggi regolari delle serie tv (32mila dollari per episodio) e lungometraggi (60mila dollari). La clausola suggerita dalle società richiederebbe agli studi e agli streamer di pagare per scansionare gli attori della Sezione F, con SAG-AFTRA che starebbe cercando di imporre un compenso extra per ogni riutilizzo delle scansioni AI mentre l'AMPTP vorrebbe poter riutilizzare le scansioni degli attori (anche quelli deceduti) a proprio piacimento, senza il consenso di SAG-AFTRA (o, nel caso degli attori scomparsi, di chi ne detiene i diritti dell'immagine) e senza compensi extra.

Insomma, per mesi è stato detto che il tema dell'IA sarebbe stato quello più controverso da risolvere nel contesto degli scioperi di Hollywood, e infatti a quanto pare è proprio questo argomento ad impedire ore una risoluzione definitiva alla contesa.

