SAG-AFTRA, gli studios avanzano la loro ultima offerta: 'Metterà fine allo sciopero'

Dopo ben 113 giorni, gli scioperi di Hollywood sembrano prossimi alla conclusione: dagli ultimi aggiornamenti, infatti, risulta che nella serata di venerdì 3 novembre gli studios avrebbero avanzato un'ultima offerta la quale si stima potrà accontentare tutti e mettere fine alle proteste.

Le due parti si sono incontrate per tutta la giornata di venerdì per proseguire i negoziati allo scopo di trovare il giusto accordo che possa porre fine allo sciopero, che oggi sfonderà i 114 giorni di durata e che è già abbondantemente diventato lo sciopero hollywoodiano più lungo nella storia dei sindacati. Una fonte degli studios ha riferito che l’ultimo incontro tra le due parti 'è sembrato andare molto bene' e che adesso, dopo questa nuova offerta, che si spera definitiva, la palla è tornata nel campo da gioco del sindacato SAG-AFTRA.

In un messaggio inviato ai membri del sindacato nella tarda serata del venerdì, dopo la conclusione dei colloqui, il comitato SAG-AFTRA ha annunciato che si riunirà nuovamente sabato mattina per preparare un'altra riunione con l'AMPTP, che si terrà sabato pomeriggio (fuso orario di Los Angeles, ovviamente). In settimana, diverse fonti hanno riferito ai principali organi di stampa dell'industria cinematografica che un accordo è ormai in vista: il week-end porterà finalmente buone notizie? Staremo a vedere.

Nel frattempo, ecco quali film e serie tv del 2024 rischiano il rinvio qualora lo sciopero SAG dovesse andare avanti.