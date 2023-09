SAG-AFTRA, il sindacato attori entrerà in sciopero anche per i videogame?

Mentre Hollywood è ancora ferma a causa degli scioperi, la presidente del SAG-AFTRA sembra non avere la minima intenzione di ammorbidire le proprie posizioni. In attesa di un accordo, Fran Drescher ha parlato della possibilità espandere le proteste anche nel settore videoludico.

Oltre al mondo del cinema, anche quello dei videogiochi da anni è vittima di accordi non particolarmente vantaggiosi per quanto riguarda gli attori. Mentre si programma un faccia a faccia con gli studios per gli scioperi ad Hollywood, la presidente del SAG-AFTRA ha esteso la protesta anche a quegli attori che, quotidianamente lavorano nel settore videoludico e non vengono protetti a sufficienza dagli accordi stipulati con le case di produzione.

In un nuovo video circolato la Drescher dichiara di aver votato per l'autorizzazione ad uno sciopero anche per i videogiochi ma che, ovviamente, un voto non da sicurezza del fatto che lo sciopero possa veramente verificarsi. "È passato quasi un anno da quando SAG-AFTRA ha iniziato a negoziare l'accordo sui media interattivi con le società di videogiochi", afferma nel video. “Nonostante le numerose sessioni di contrattazione di più giorni, le aziende si rifiutano di soddisfare le esigenze dei nostri membri in aree vitali” ha concluso la presidente.

