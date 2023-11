SAG-AFTRA, lo sciopero è finito! Hollywood riapre i battenti dopo quasi 120 giorni

L'ultima offerta degli studios negli scioperi di Hollywood ha dato esito positivo, dato che a mezzanotte di giovedì 9 novembre fuso orario di Los Angeles il sindacato degli attori SAG-AFTRA ha ufficialmente dichiarato la fine delle proteste, le più lunghe nella storia del sindacato a 119 giorni.

In una dichiarazione ufficiale relativa al nuovo accordo che ha posto definitivamente fine agli scioperi di Hollywood, il comitato negoziale televisivo/teatrale del sindacato ha affermato che l’accordo provvisorio è “un contratto dalla portata straordinaria” che include sostanziali aumenti salariali, barriere per l’uso dell’intelligenza artificiale e quello che viene definito un “bonus di partecipazione allo streaming”.

“Siamo arrivati a un contratto che consentirà ai membri SAG-AFTRA di ogni categoria di costruire carriere sostenibili”, si legge nella dichiarazione. “Molte migliaia di artisti, ora e in futuro, trarranno beneficio da questo lavoro”. Il comitato negoziale ha affermato che non rilascerà tutti i dettagli dell’accordo con l’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi fino a quando il consiglio nazionale SAG-AFTRA non lo avrà esaminato. La dichiarazione, tuttavia, afferma che il sindacato ha ottenuto aumenti salariali “sopra la media”, aumenti per gli attori secondari e maggiori limiti sui fondi pensionistici e sanitari, oltre al risarcimento extra per lo streaming e alle protezioni dell’IA. In una propria dichiarazione, l’AMPTP afferma: “L’accordo provvisorio di oggi rappresenta un nuovo paradigma. Fornisce al SAG-AFTRA i più grandi guadagni su contratto nella storia del sindacato, compreso il più grande aumento del salario minimo negli ultimi quarant’anni, un nuovissimo residuo per i programmi in streaming, ampie tutele nell’uso dell’intelligenza artificiale e considerevoli aumenti contrattuali su tutta la linea. L’AMPTP è lieta di aver raggiunto un accordo e attende con impazienza che l’industria riprenda il lavoro di raccontare grandi storie”.

Restate con noi per tutte le novità in arrivo nelle prossime ore: la grande ripartenza di Hollywood è iniziata. Nel frattempo, ecco com'è cambiato il calendario delle uscite Disney dopo gli scioperi.