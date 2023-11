SAG-AFTRA, lo sciopero continua: 'Stiamo aspettando una risposta dagli studios'

Lo sciopero SAG-AFTRA continua con le due parti più vicine che mai e una risoluzione finalmente all'orizzonte, ma come procedono le cose dietro le quinte?

Dopo la conclusione delle trattative avute luogo giovedì 2 novembre, infatti, il sindacato SAG-AFTRA ha affermato di essere in attesa di una risposta da parte degli studios di Hollywood circa le diverse proposte affrontate per la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro triennale. Il sindacato aveva precedentemente affermato di aver inviato la sua ultima proposta sull’intelligenza artificiale allo studio mercoledì e un pacchetto di proposte “globale” sabato scorso, ma giovedì sera i negoziatori sindacali erano ancora in attesa di risposte, secondo il comitato negoziale SAG-AFTRA.

"Il comitato per la negoziazione oggi [giovedì 2 novembre] è stato in attesa di una risposta dall'AMPTP sia sulla questione dell'intelligenza artificiale che abbiamo presentato ieri, sia sulla controproposta globale che abbiamo passato sul tavolo cinque giorni fa", ha detto il comitato in una dichiarazione riservata ai membri inviata giovedì sera (nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre). "La palla adesso sta nella loro metà campo", ha aggiunto una fonte sindacale. Secondo la commissione negoziale, i lavori sul contratto riprenderanno oggi venerdì, mentre gli scioperi di Hollywood hanno superato i 112 giorni complessivi, da quello degli sceneggiatori (iniziato prima) a quello degli attori (che continua ancora oggi).

Nel frattempo, HBO ha svelato quando inizieranno le riprese di The Last of Us 2, ulteriore segnale che gli studios si aspettano che lo sciopero sarà risolto presto.