SAG-AFTRA, come procede lo sciopero degli attori a Hollywood? Gli aggiornamenti

Come procede lo sciopero degli attori SAG-AFTRA a Hollywood? Gli incontri con gli studios avuti negli ultimi giorni sembrano aver finalmente portato dei risultati concreti, e un accordo potrebbe essere firmato nelle prossime ore.

Stando agli ultimi aggiornamenti, il sindacato e gli studios hanno avuto un nuovo incontro mercoledì 1 novembre, che si è protratto fino a tarda serata e durante il quale si è affrontato uno degli argomenti più spinosi alla base delle ragioni dello sciopero, vale a dire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della scannerizzazione degli attori. Come nelle precedenti trattative di questi ultimi giorni, gli amministratori delegati di Hollywood non erano presenti ai colloqui, che sono stati guidati dal presidente dell'AMPTP Carol Lombardini.

In un messaggio ai suoi iscritti, SAG-AFTRA ha scritto: “Il comitato si è riunito oggi per discutere e finalizzare la nostra risposta alla controproposta AMPTP che abbiamo ricevuto ieri. I negoziatori si sono poi incontrati con i rappresentanti dell'AMPTP per più di tre ore questo pomeriggio fino alla sera per presentare e rivedere la nostra proposta. Siamo in attesa di una risposta da parte dell’AMPTP al nostro pacchetto completo di controproposte”. Secondo gli insider, un accordo tra SAG e studios è ormai in vista, sebbene ci siano ancora diversi aspetti da limare. La presidente del sindacato Fran Drescher e il direttore esecutivo nazionale Duncan Crabtree-Ireland hanno dichiarato: “Il nostro obiettivo è raggiungere un accordo equo con queste aziende per i nostri membri associati".

Nel frattempo, più la fine degli scioperi slitterà più i film e le serie tv previsti per il 2024 continueranno ad essere rinviati, cosa già avvenuta a titoli come Mission: Impossible 8 e Biancaneve. Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.