Safe House, Ryan Reynolds e il magnifico omaggio iniziale a La grande fuga

Uscito nel 2012 e diretto dal Daniel Espinosa poi alla guida del buon Life e del prossimo e attesissimo Morbius con Jared Leto, Safe House - Nessuno è al sicuro è un thriller d'azione con alcuni stampi spy che vede protagonisti della storia due attori del calibro di Denzel Washington e Ryan Reynolds.

Costato 85 milioni di dollari, il film ha incassato in tutto il mondo circa 210 milioni, rivelandosi un piccolo successo ai botteghini e accolto discretamente anche dal pubblico, motivo che spinse al tempo la produzione a mettere in cantiere un sequel che si forse perso in un limbo e che non vedremo sicuramente mai.



La cosa interessante del film, che andrà in onda questa sera, 24 maggio, in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20 è comunque una delle primissime scene iniziali con protagonista Ryan Reynolds, e lo è perché è una chiara ed evidente citazione a La grande fuga di John Sturges, classico del cinema di genere con il mitico Steve McQueen nel ruolo di Virgil Hilts.



La citazione è presto detta: la scena in cui il personaggio di Reynolds fa rimbalzare la pallina da tennis contro il muro è dichiaratamente ispirata a quella in cui il Capitano Hilts faceva la stessa identica cosa nel campo di prigionia tedesco.



L'avevate notata? Ditecelo nei commenti.