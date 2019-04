Sadie Sink, star di Stranger Things, entra nel cast della trilogia 'Fear Street'

L’esclusiva lanciata dall’attendibile portale Deadline riporta che la giovane attrice Sadie Sink è stata ingaggiata per partecipare alla trilogia della 20th Century Fox e della Chernin Entertainment, Fear Street. L’opera horror si basa sui romanzi scritto da R.L. Stine. In cabina di regia troviamo il regista Leigh Janiak.

Solo alcune ore fa l’Hollywood Reporter aveva annunciato che Janiak avrebbe diretto non solo il primo ed ultimo capitolo della trilogia, ma anche il secondo. Quest’ultimo, prima dell’ultimo aggiornamento, era stato affidato ad Alex Ross Perry.

Nelle fila del cast artistico, oltre alla già citata Sadie Sink, troviamo anche gli interpreti Ashley Zuckerman e Fred Hechinger.

Con il primo romanzo pubblicato nel 1989, la serie horror è ambientata nella città fittizia di Shadyside e si incentra su un gruppo di teenager che si ritroveranno ad affrontare sia entità paranormali che esseri umani. Gli ultimi dati risalenti al 2010 indicano come questa longeva serie di libri abbia venduto all’incirca una cifra stimata intorno alle 80 milioni di copie in tutto il mondo.

La piccola attrice, del cui ingresso nel cast oggi si è scritto, è conosciuta al grande pubblico per aver partecipato alla serie Netflix Stranger Things. Quest’ultima tornerà sulla piattaforma digitale con la terza stagione dal prossimo luglio. Sadie Sink, inoltre, è apparsa anche nel film della Lionsgate, The Glass Castle, accanto a Brie Larson (Captain Marvel), e prossimamente tornerà in un nuovo progetto in fase di sviluppo su Netflix, una pellicola horror intitolata Eli.