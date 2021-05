Il sacro male, l'horror prodotto da Sam Raimi con Jeffrey Dean Morgan al cinema: trailer!

Il Sacro Male, nuovo horror prodotto da Sam Raimi e con protagonista Jeffrey Dean Morgan, la superstar di The Walking Dead, arriverà nei cinema italiani da domani 20 maggio in occasione della riapertura delle sale!

Scritto e diretto da Evan Spiliotopoulos, l'horror è targato Sony Pictures e sarà distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia: protagonista della storia, basata sul romanzo best-seller ‘Shrine’ di James Herbert, è Jeffrey Dean Morgan, che interpreta il ruolo di un giornalista in disgrazia che spera di rilanciare la propria carriera indagando sui misteriosi fatti accaduti in una piccola città del New England. Nel cast anche Katie Aselton, William Sadler, Cricket Brown, Diogo Morgado e Cary Elwes.

“Ne Il Sacro Male nulla è come sembra", racconta il regista, sceneggiatore e produttore Evan Spiliotopoulos, che aggiunge: "Ho letto il libro quando avevo 13 anni e mi ha subito catturato. Il modo in cui Herbert combina generi diversi è straordinario, il thriller giornalistico incontra il mistery ultraterreno che a sua volta evolve in un horror soprannaturale”. Jeffrey Dean Morgan ha dichiarato: "All’inizio del film Gerry Fenn è un personaggio estremamente cinico ma, col passare del tempo, ritrova gli ideali che aveva perduto. Dopo la sua ‘rovina’ inizia a raccontare storie relative a eventi soprannaturali, probabilmente frutto della sua immaginazione. Quando finalmente trova le prove di qualcosa di veramente miracoloso decide di sfruttare questa occasione per rilanciare la propria carriera, fino a quando non scopre l’oscura realtà”.

Al centro della vicenda Alice, una ragazza non udente che dopo una presunta apparizione della Vergine Maria riacquista la capacità di sentire e di parlare e, inspiegabilmente, impara a guarire i malati. Il protagonista spera di rilanciare la propria carriera indagando sulla faccenda, ma molto presto iniziano a verificarsi una serie di eventi terrificanti. E se questi miracoli non fossero frutto della Vergine, ma di qualcos'altro?

Ricordiamo che Sam Raimi tornerà alla regia con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mentre Jeffrey Dean Morgan sarà ancora Negan nella stagione finale di The Walking Dead.