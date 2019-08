Il sacrificio della Vedova Nera ha cancellato quella 'nota rossa sul suo registro'

"La nota rossa sul registro" di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) è stato il leitmotiv che ha accompagnato l'evoluzione del personaggio della Vedova Nera sin dai tempi del primo Avengers del 2012, riferendosi presumibilmente al suo lavoro per la Red Room (organizzazione spionistica) o per una serie di omicidi su commissione.

Qualunque sia il significato di quella "nota rossa", ad ogni modo, i fratelli Russo hanno confermato che tale fardello è stato completamente cancellato dal sacrificio di Vedova Nera su Vormir, decisione presa dalla Romanoff con serenità sia perché cosa più giusta e ovvia da fare, sia per salvare la vita al suo grande amico e collega vendicatore, Occhio di Falco (Jeremy Renner).



Joe Russo ha dichiarato in merito: "La morte non è sempre una brutta cosa. Può essere anche una fine nobile. Può essere eroica e con un forte significato spirituale. Se il tuo sacrificio è destinato a salvare miliardi di vite, allora è un finale potente per la tua storia". Il co-sceneggiatore Christopher Markus aggiunge poi: "Per un personaggio ha sempre cercato di cancellare quella 'nota rossa dal suo registro', inoltre, è la mossa decisiva per eliminare per sempre quella macchia, giusto? Da colpevole ha cancellato ogni nota, si è redenta completamente. Non riesco a pensare a finale migliore".



Avengers: Endgame uscirà in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 12 settembre.