Il sacrificio del cervo sacro: Colin Farrell e Barry Keoghan da Lanthimos a Batman

Questa sera alle 21:10 su Rai Movie andrà in onda Il sacrificio del cervo sacro, sesta regia di Yorgos Lanthimos e seconda collaborazione consecutivo tra il regista greco e Colin Farrell, che qui torna in veste di protagonista dopo il precedente The Lobster. Ancora una volta ci troviamo dalle parti della distopia, anche se con contorni più biblici.

Vincitore del premio alla miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2017 e scritto a 4 mani da Lanthimos e Erthymis Filippou, il film è un elegante e sostenuto thriller psicologico, la cui trama ruota attorno a Steven (Farrell), un carismatico chirurgo che viene costretto a fare un sacrificio impensabile quando la sua vita inizia a cadere a pezzi. Nello stesso momento un adolescente che aveva preso sotto la sua ala protettiva inizia a dare strani segni di squilibrio.

Colin Farrell e Barry Keoghan sono tornati a recitare insieme quest'anno con The Batman, in cui il primo interpreterà la nuova iterazione cinematografica del Pinguino, ovvero Oswald Cobblepot, personaggio già in precedenza apparso al cinema in Batman - Il Ritorno di Tim Burton dove aveva il volto di Danny DeVito; per Keoghan il discorso è più complesso: mentre la sua partecipazione in The Batman è stata confermata solo qualche settimana fa, c'è chi azzarda l'ipotesi che l'attore possa interpretare una nuova versione del Joker. Al momento, però, si tratterebbe solamente di qualche speculazione senza alcuna conferma in merito. Lo scopriremo una volta visto The Batman al cinema, dal 3 marzo nelle sale italiane.

Recentemente, Farrell ha parlato del trucco del suo Pinguino in The Batman: "Quando ho visto il makeup definitivo per la prima volta, ho iniziato a capire di più quest'uomo, cosa può essere stata la sua vita quando era giovane, quando aveva ancora 20 anni, cercando di farsi strada come criminale. E mi ha aiutato così tanto nell'interpretarlo, davvero".