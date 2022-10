Sacheen Littlefeather, le sorelle attaccano:'Non era Nativa americana, è una frode'

Sacheen Littlefeather non era Nativa americana. Ad affermarlo sul San Francisco Chronicle è la scrittrice Jacqueline Keller, che da tempo indaga su persone che pubblicamente si sono spacciate falsamente per Native americane. Secondo Keller la conferma è delle sorelle di Littlefeather, Rosalind Cruz e Trudy Orlandi.

Le sorelle di Littlefeather affermano che l'attivista avrebbe falsificato le sue origini:"È una frode" ha dichiarato Cruz "È disgustoso per l'eredità del popolo indigeno. Ed è soltanto... un insulto ai nostri genitori".



Nata Maria Louise Cruz, Sacheen Littlefeather è scomparsa ad inizio ottobre, ed era figlia di madre bianca e padre messicano. Secondo Trudy Orlandi il padre era nato a Oxnard, in California e non era membro delle tribù White Mountain Apache e Yaqui. Entrambe le sorelle non erano più in contatto con Littlefeather.



"A Sacheen non piaceva se stessa. Non le piaceva essere messicana. Quindi per lei era meglio interpretare qualcun altro" ha dichiarato Cruz "Il modo migliore in cui potrei pensare di riassumere mia sorella è che aveva creato una fantasia. Ha vissuto in una fantasia ed è morta in una fantasia". In base al racconto delle sorelle, Littlefeather aveva inventato l'infanzia violenta e povera sin dagli anni '70 e secondo loro fu il padre ad essere abusato da loro nonno dipendente dall'alcol quando era bambino.



Sacheen Littlefeather fu vittima di derisione durante la consegna dell'Oscar a Marlon Brando nel 1973, che lei stessa ritirò in sostituzione dell'attore. Dopo l'aggressione di Will Smith nell'ultima edizione, il nuovo CEO dell'Academy ha garantito rispetto e reverenza per il cinema agli Oscar 2023.