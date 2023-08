Sacha Baron Cohen torna nel ruolo di Ali G: annunciato il nuovo progetto della star

Il ritorno di Ali G di Sacha Baron Cohen era già nell'aria, ma sembrerebbe che uno dei ruoli più amati dell'attore sia pronto per calcare il palco ancora: secondo Variety, Sacha Baron Cohen sta lavorando a un nuovo progetto con protagonista il rapper Ali G.

Un film? Una serie TV vedranno tornare il personaggio creato dall'attore e comico negli anni '90? Purtroppo per i fan più affezionati, Ali G non avrà né una nuova pellicola né un nuovo show tutto suo ma Sacha Baron Cohen sta lavorando a un nuovo tour di stand up comedy che vedrà Ali G fare qualche comparsa. Poche briciole, ma l'idea di un nuovo progetto televisivo o cinematografico - come riporta una fonte vicina all'attore - non si sposa con i principi di Baron Cohen che sostiene sia lo sciopero WGA che SAG-AFTRA in atto in questi mesi.



Ali G. ha già avuto il suo momento di gloria con Da Ali G Show che vanta ben tre stagioni, ma al momento sembrerebbe che nessun personaggio nato dalla mente di Baron Cohen avrà un progetto solista. Tra i prossimi impegni dell'attore, infatti, c'è Super Toys di David O.Russell con Keke Palmer mentre i rumor spingono sempre di più per l'ingresso di Sacha Baron Cohen nell'MCU nel ruolo di Mephisto .