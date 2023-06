Sacha Baron Cohen potrebbe riprendere il ruolo di Ali G

Alcuni rumor vedrebbero Sacha Baron Cohen riprendere l'amatissimo ruolo del rapper Ali G: a rivelarlo è Jeff Sneider, editore di Above the Line, che nel corso dell'intervista in un podcast afferma di aver sentito di un nuovo progetto con protagonista Ali G.

Un film o una serie? Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di un film che si unirebbe dunque ai più recenti lavori dell'interprete di Borat. Dopo il debutto nel programma televisivo The 11 O'Clock Show dove Cohen interpreta la parodia di un rapper: un personaggio di successo tanto da aggiudicarsi una sitcom propria dal titolo Da Ali G Show dove Ali G è ben inserito in situazioni imbarazzanti tra ricchi e potenti, senza capire mai cosa stesse facendo.

"Sacha Baron Cohen sta riportando in vita il suo personaggio, Ali G - ha rivelato Sneider - Ho sentito che Ali G sarà protagonista di un progetto che è in lavorazione....Hanno fatto Borat 2 completamente sotto il radar. Ho rivelato la storia su Borat 2 e non è stato così fino a quando quel film non è stato fondamentalmente proiettato".

Intraprendendo una strada già battuta, l'attore candidato Oscar potrebbe regalarci altri momenti di ilarità da un momento all'altro! Sacha Baron Cohen sarà protagonista di Super Toys, il nuovo film di David O. Russell: Cohen manca sul grande schermo da Borat 2 ( potete recuperare le scene inedite di Borat 2 su Prime Video) e potrebbe essere questo il momento propizio per tornare!