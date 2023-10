Sacha Baron Cohen compie 52 anni: 'Borat? Ora è troppo pericoloso, non lo rifarò'

Ci sono migliaia di motivi per amare Sacha Baron Cohen, ma tutti, davvero tutti abbiamo cominciato a farlo grazie a quei suoi personaggi entrati immediatamente a far parte della storia della nostra cultura pop, tra cui quel Borato a causa del quale l'attore de Il Dittatore ha più volte messo a serio rischio la propria incolumità.

Proprio l'attore che potrebbe interpretare Mephisto nel Marvel Cinematic Universe e che oggi spegne 52 candeline ha in effetti detto basta a quel tipo di recitazione proprio per evitare di sfidare ulteriormente la buona sorte dopo esser scampato al peggio un numero già considerevole di volte.

"Spesso i critici dicono che le mie commedie rischiano di dare vigore agli stereotipi. La verità è che in tutta la mia vita ho cercato di sfidare bigottismo e intolleranza. Ho cercato sempre di usare personaggi come Borat per rivelare in cosa realmente crede la gente, inclusi i loro stessi pregiudizi. Ora però è diventato tutto troppo pericoloso. In alcune scene ho dovuto indossare il giubbotto antiproiettile per la possibile reazione degli estremisti. Non voglio che questo accada ancora. Sono stato fortunato, ma non lo rifarò più. Mi limiterò ad interpretare film con una sceneggiatura come ne Il Processo ai Chicago 7". Sono state le parole di Sacha Baron Cohen: noi, seppur dispiaciuti, non possiamo far altro che appoggiare la sua scelta.