Sacha Baron Cohen colpisce ancora: ecco l'esilarante scherzo a Rudolph Giuliani

Sacha Baron Cohen colpisce ancora. A distanza di una settimana dall'incursione in un raduno di estrema destra nei panni di un giullare, il comico ci riprova e questa volta la 'vittima' è l'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, nel corso di un'intervista del 7 luglio al Mark Hotel di NYC. La notizia è stata riportata da Page Six.

Secondo il magazine pare l'intervista fosse in realtà tutta una messinscena. Giuliani, avvocato e sostenitore di Donald Trump, era convinto che sarebbe stato intervistato sulla risposta della Casa Bianca alla pandemia di Coronavirus negli Stati Uniti. I soldi offerti per l'invertiste, secondo Giuliani, sono stati offerti allo Stephen Siller Tunnel alla Towers Foundation.



A Page Six è stato proprio Rudolph Giuliani a parlare dell'accaduto. Secondo il politico, nel bel mezzo di un'intervista condotta da un'intervistatrice presentatasi come giornalista 'con un set molto professionale, con luci e videocamera, si è presentato uno strano personaggio in bikini rosa, invadendo letteralmente la stanza dove si stava svolgendo l'incontro tra Giuliani e l'intervistatrice.

"Questo tizio arriva correndo, indossando quella che definirei una folle tuta transgender rosa. Era un bikini rosa di pizzo, sotto ad un top a rete semitrasparente. Aveva un aspetto allucinante. Aveva la barba, gambe nude, e non lo definirei particolarmente bello".

Giuliani inizialmente non ha riconosciuto Sacha Baron Cohen e ha chiamato la polizia:"Questa persona si presenta urlando e sbraitando, ho pensato fosse una truffa o un'estorsione. Quindi l'ho denunciato alla polizia. Perciò è scappato. Solo dopo ho capito che doveva essere Sacha Baron Cohen. Ho pensato a tutte le persone che ha ingannato in precedenza e mi sono sentito bene perché non mi ha fregato".

Questo tipo di scherzi di Cohen ricordano molto quelli dello show Who is America? e secondo molti fan queste incursioni così ravvicinate potrebbero essere indizi che riguardano una nuova stagione dello show.

