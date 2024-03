Sacha Baron Cohen è 'lo str**zo'? L'attore nega le accuse di Rebel Wilson

Nel suo prossimo libro di memorie intitolato Rebel Rising, l’attrice Rebel Wilson ha dichiarato di aver dedicato un intero capitolo ad un “grande str**zo”. Ma a chi si riferisce l’attrice? Ecco quali sono state le sue parole.

Rebel Wilson, star di Pitch Perfect (qui vi lasciamo la nostra recensione di Pitch Perfect 3) ha rivelato, tramite le sue storie Instagram, il nome dell’attore che l’avrebbe resa vittima di bullismo: “Non sarò vittima di bullismo o messa a tacere da costosi avvocati o gestori di crisi delle pubbliche relazioni. Lo str**zo di cui parlo nel mio libro è Sacha Baron Cohen!” ha dichiarato l’attrice.

Wilson e Baron Cohen hanno recitato insieme nella commedia I fratelli Grimsby nel 2016 ma a quanto pare tra i due non scorrerebbe buon sangue e la risposta del team di Baron Cohen non è tardata ad arrivare: “Mentre ribadiamo l’importanza di parlare apertamente, queste affermazioni palesemente false sono direttamente contraddette da ampie prove, inclusi documenti, filmati e resoconti di testimoni oculari dei presenti durante la produzione de I fratelli Grimsy”. A rimarcare la sua posizione, però, in un programma radiofonico del 2014, l’attrice avrebbe confermato le presunte molestie di Baron Cohen: “Sacha è scandaloso. Ogni giorno mi diceva ‘Rebel, puoi fare questa scena completamente nuda?’ E io ‘No! Sacha, abbiamo lo stesso agente, la chiamerò e le dirò quanto mi stai molestando”.

Non possiamo far altro che attendere i prossimi sviluppi di questa spiacevole storia. Se volete approfondire l’argomento qui trovate il nostro articolo: Rebel Wilson cos’è successo con Sacha Baron Cohen?

