Sabrina, Harrison Ford, Julia Ormond e quella strana passione per i triangoli in famiglia

La storia del cinema non è nuova a casi di attori particolarmente portati per questa o quella parte: è il caso di Harrison Ford e Julia Ormond, che sembrano godere di una certa predisposizione per le situazioni riguardanti degli strani triangoli amorosi, come dimostra il remake di Sabrina del 1995.

Nel film di Sydney Pollack vediamo Ormond nel ruolo che fu di Audrey Hepburn, quella Sabrina divisa tra l'amore per Linus Larrabee e per suo fratello David, interpretati rispettivamente da Greg Kinnear ed Harrison Ford: per la nostra Julia, però, non si trattò certo di una prima volta in situazioni on screen di questo genere.

Sempre nel 1995, Julia Ormond fu infatti protagonista de Il Primo Cavaliere, nel quale la vediamo finire, nei panni di Ginevra, al centro del leggendario triangolo che vede agli altri due vertici Lancillotto (Richard Gere) e il Re Artù interpretato da Sean Connery; proprio Connery prende invece parte all'altro, famosissimo triangolo familiare che vede coinvolto Harrison Ford, vale a dire quello di Indiana Jones e l'Ultima Crociata, in cui vediamo Ford e Connery, rispettivamente figlio e padre, scoprire di essere finiti a letto con la stessa donna.

Insomma, una vita sentimentale on screen piuttosto tribolata, quella dei protagonisti di Sabrina! Liaison amorose a parte, comunque, qui trovate alcuni film con Harrison Ford da recuperare assolutamente.