Sabrina Ferilli come Ceccherini: 'Io Capitano? La Zona d'Interesse non è un film migliore'

La vittoria de La Zona d'Interesse come Miglior film straniero agli Oscar 2024 non è stata certo accolta come una sorpresa: l'ottimo film di Jonathan Glazer arrivava strafavorito alla cerimonia di premiazione, nonostante le recensioni comunque ottime raccolte da film come Io Capitano. In Italia, però, la cosa non è andata giù a molti.

A passare in sordina rispetto a quelle di Massimo Ceccherini (che nelle ore successive si è poi scusato per il commento su La Zona d'Interesse) sono state ad esempio anche le parole di Sabrina Ferilli, che nelle ore precedenti al fischio d'inizio della Notte degli Oscar 2024 ha voluto dire la sua sulle chance del film di Matteo Garrone di portare a casa l'ambito premio.

"Se dovesse vincere l'Oscar La Zona d'Interesse so perché vincerebbe, e non è certo perché è un film migliore di Io Capitano. Io tifo Italia. Tifo Garrone!" si leggeva in una storia Instagram pubblicata da Ferilli e prontamente finita negli screenshot di un po' di follower. Un punto di vista espresso con parole sicuramente meno forti di quelle di Ceccherini, ma comunque decisamente polemico: e voi, cosa ne dite? Pensate che effettivamente Io Capitano meritasse una vittoria che manca da queste parti dai tempi de La Grande Bellezza? Fatecelo sapere nei commenti!

Su Hard Drive Esterno WD 2T in sconto oggi