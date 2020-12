Sabrina, prima di diventare attrice Audrey Hepburn aveva in mente una carriera diversa

Una delle dive immortali e indimenticate dell'intera storia del cinema e del mondo glitterato e vivace di Hollywood è la mitica Audrey Hepburn, che dal 1948 al 1989 intraprese una gloriosa quanto prolifica e blasonata carriera da attrice, recitando in capolavori come Sabrina di Billy Wilder o Colazione da Tiffany di Blake Edwards.

Prima di lanciarsi a capofitto nella recitazione, carriera che comunque avrebbe ripagato gli sforzi dell'interprete, la Hepburn aveva in mente e anzi, proprio quasi intrapreso, una carriera totalmente differente nel mondo della dentistica.



Prima che iniziasse a recitare in One Wild Oat nel 1951, infatti, la Hepburn stava studiando per divenire un'assistente dentista. Ancora prima che avesse modo di completare una formazione già iniziata, però, l'attrice venne scoperta da un talent scout che le fece guadagnare il suo primo ruolo a Broadway in Gigi, sempre nel 1951, on stage e non al cinema ovviamente.



Questa grande occasione che Audrey Hepburn colse al volo le fece abbandonare del tutto la formazione da assistente dentista, cambiandole la vita in meglio e facendola divenire una delle dive più apprezzate e imitate dell'intera storia del cinema.



Sabrina diretto da Billy Wilder e con protagonista la mitica e immortale diva di Hollywood va in onda questa sera, 29 dicembre, alle 21:15 su La7