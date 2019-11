Sabaya: Zoe Saldana protagonista del nuovo film di Reed Morano sull'ISIS

Secondo quanto riportato da Deadline, Zoe Saldana avrebbe firmato per la parte da protagonista nel film drammatico Sabaya, diretto da Reed Morano, stimata regista e direttrice della fotografia al suo quarto impegno dietro la macchina da presa.

Film drammatico incentrato su fatti di cronaca realmente avvenuti, la storia di Sabaya si concentrerà sull'incursione delle Forze Armate statunitensi nel 2015 che portò all'uccisione di uno dei leader dell'organizzazione terroristica ISIS. "Per me è davvero un onore poter far parte di questa storia - ha commentato Zoe Saldana - Il viaggio di questa donna straordinaria è unico nel libro e sono molto grata di avere l'opportunità di renderle giustizia sul grande schermo".

La regista ha aggiunto: "Si tratta di un film larger than life, ma anche di una vicenda molto intima, il ritratto grezzo della determinazione di una donna e del legame che instaura con queste altre due donne. Non ho mai visto un'avventura così sconvolgente che è allo stesso tempo così trascinante dal punto di vista emotivo, soprattutto da questa prospettiva. Non vedo l'ora di raccontare questa potente storia con due elementi incredibili come Bill e Zoe". Il Bill a cui fa riferimento la regista è William Monahan, sceneggiatore Premio Oscar per The Departed, che si è occupato dello script di Sabaya.

La trama della pellicola seguirà la storia di un'agente della CIA (Saldana), diventata amica di una delle schiave sessuali sottratte all'ISIS, detta anche "sabaya". La giovane di appena 15 anni non sa né leggere né scrivere ma con la protagonista del film collaborerà per ricostruire la sua lunga odissea fuori dalla Siria. Si scoprirà che quest'ultima conosce il centro nevralgico del califfato e la CIA organizzerà così un'operazione in grado di dare un duro colpo e mettere fine allo Stato Islamico.

"Sabaya è il miglior materiale che mi sia mai capitato per costruire un film di guerra potente ed emozionante, e non lo dico alla leggera - ha commentato Monahan - E' una storia che parla del fare la cosa giusta anche quando tutte le probabilità sono contro di te e se ci penso nessun film simile è così potente. Sabaya è quello che serve al cinema e questo team non vede l'ora di portarvelo".

Ancora nessuna notizia sulla data delle riprese né su quando verrà distribuito il film. L'ultimo film di Zoe Saldana a essere uscito in sala rimane Avengers: Endgame, mentre l'ultima fatica di Reed Morano, The Rhythm Section, sarà al cinema il prossimo gennaio.