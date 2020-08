Saba Sahar, la regista colpita a Kabul durante un assalto armato: c'era premeditazione

Saba Sahar, regista, attrice e attivista afghana, nelle scorse ore è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata colpita da alcuni uomini armati a Kabul, in Afghanistan.

Secondo un rapporto della BBC, Sahar era in un'auto con diversi altri passeggeri quando tre uomini armati hanno aperto il fuoco sul veicolo. Emal Zaki, il marito di Sahar, ha detto alla BBC che la sparatoria è avvenuta mentre la donna si stava recando a lavoro. Ha detto di aver sentito i suoni degli spari circa cinque minuti dopo che Sahar ha lasciato la loro casa. Zaki l'ha chiamata al telefono e la donna lo ha avvertito di essere stata colpita allo stomaco.

"Ho immediatamente raggiunto la scena e li ho trovati tutti feriti", ha detto Zaki alla BBC. "Ha ricevuto i primi soccorsi e l'abbiamo trasferita all'ospedale di emergenza e poi all'ospedale della polizia". L'uomo ha confermato che l'intervento chirurgico d'emergenza ha avuto successo, anche se l'entità delle sue ferite o la sua condizione non è nota.

La Sahar stava viaggiando con altre quattro persone, due guardie del corpo, l'autista e un bambino. Zaki ha detto alla BBC che anche le guardie del corpo sono state colpite, ma l'autista e il bambino ne sono usciti incolumi. La sparatoria è avvenuta nella regione occidentale di Kabal, e al momento nessun gruppo terroristico ha ancora rivendicato l'attacco.

Per chi non lo sapesse, la Sahar è una delle attrici più famosi in Afghanistan e una delle prime registe e produttrici donna del paese: con i suoi progetti che esplorano i temi della giustizia sociale e della corruzione, è un'aperta sostenitrice dei diritti delle donne in Afghanistan. L'organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha dichiarato in risposta alla notizia che c'è stato un aumento "estremamente preoccupante" degli attacchi contro attori e attivisti politici e sociali in Afghanistan.

