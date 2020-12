S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine e quella connessione con l'MCU e il mondo DC

Questa sera su Rai Movie va in onda S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine, un film del 2003 diretto da Clark Johnson. Scritto da David Ayer e David McKenna, è l'adattamento cinematografico della serie televisiva S.W.A.T., andata in onda tra il 1975 e il 1976.

Probabilmente avrete già notato tra i tanti, un nome particolarmente caldo dell'ultimo periodo, ovvero quello del regista del fallimentare The Suicide Squad del 2016. Il film è stato stroncato dalla critica e in parte anche dal pubblico, soprattutto a causa delle modifiche apportate dalla Warner Bros. In molti sperano di poter vedere prima o poi l'Ayer Cut ma ancora non abbiamo notizie certe in merito. David Ayer non è però l'unico collegamento con il mondo DC, infatti originariamente S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine doveva essere diretto da Zack Snyder, ma per impegni pregressi il regista ha rinunciato a questa pellicola e proprio come il suo collega è ormai uno degli uomini del momento per via della sua attesissima Snyder Cut.

Ma il legame di S.W.A.T. con il mondo dei supereroi non finisce qui, infatti quattro degli attori che hanno preso parte a questo film, sono diventati volti noti del Marvel Cinematic Universe. Abbiamo visto Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco, Colin Farrell ha interpretato Bullseye in Daredevil e Reg E. Cathey ha interpretato il reverendo James Lucas (il padre di Luke) in Luke Cage.