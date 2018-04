S. J. Clarkson alla regia di uno dei film di Star Trek... e quello di Tarantino?

La saga del franchise cinematografico su Star Trek si tinge di rosa. Infatti la Paramount Pictures ha ingaggiato una regista per dirigere il quarto episodio della famosa saga sci-fi rilanciata qualche anno fa da J.J.Abrams.

Il sito Variety conferma che la Paramount ha ingaggiato la regista S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders) per dirigere questo nuovo episodio di Star Trek da una sceneggiatura firmata da J.D. Payne e Patrick McKay. Secondo i report, questa nuova pellicola vedrà il ritorno del padre di Kirk, interpretato da Chris Hemsworth. Infatti Kirk (Chris Pine) dovrebbe tornare indietro nel tempo per un'avventura che lo affiancherà proprio al padre che non ha mai conosciuto.

Nel film dovrebbe tornare anche Zachary Quinto nei panni di Spock mentre non è chiaro lo status degli altri membri della Enterprise.

Come svelato qualche ora fa da Jim Gianopulos della Paramount ci sono "svariati film di Star Trek in fase di sviluppo al momento" con almeno due "in fase di scrittura attiva"; uno di questi, ovviamente, è questo quarto Star Trek.

Ma la domanda dei fan sorge spontanea: e quello di Quentin Tarantino? Secondo le fonti, continua ad essere sviluppato con la Paramount interessata a vederlo realizzato. A quanto pare, lo Star Trek di Tarantino non sarebbe ambientato nella cosiddetta "Kelvin timeline" dei film di Abrams bensì in un suo universo in cui il filmaker avrebbe totalmente carta bianca.